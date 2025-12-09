Dnevni horoskop, Bik, 09. 12. 2025.

Ljubav Dopustili ste njemu ili njoj da u svemu ima glavnu riječ, i sada vas to sve više smeta. Osnažite vlastitu samosvijest, za dobrobit vašeg zajedništva.

Posao Tražite zaposlenje i ništa ne pronalazite. Možda je danas taj dan? Netko će vam ponuditi posao, i to ne bilo kakav. Bit ćete pristojno plaćeni.

Zdravlje Nakon višednevnog podcjenjivanja sebe samih, vraća vam se izgubljeno samopouzdanje. Uz novu svijest o sebi, ozdraviti ćete od tegoba.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn