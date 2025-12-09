FREEMAIL
Bik

Dnevni horoskop, Bik, 09. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 09. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Dopustili ste njemu ili njoj da u svemu ima glavnu riječ, i sada vas to sve više smeta. Osnažite vlastitu samosvijest, za dobrobit vašeg zajedništva.     

Posao Tražite zaposlenje i ništa ne pronalazite. Možda je danas taj dan? Netko će vam ponuditi posao, i to ne bilo kakav. Bit ćete pristojno plaćeni.   

Zdravlje Nakon višednevnog podcjenjivanja sebe samih, vraća vam se izgubljeno samopouzdanje. Uz novu svijest o sebi, ozdraviti ćete od tegoba.        

Horoskop
Dnevni horoskop, Bik, 09. 12. 2025.