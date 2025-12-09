Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 09. 12. 2025.
Ljubav Dopustili ste njemu ili njoj da u svemu ima glavnu riječ, i sada vas to sve više smeta. Osnažite vlastitu samosvijest, za dobrobit vašeg zajedništva.
Posao Tražite zaposlenje i ništa ne pronalazite. Možda je danas taj dan? Netko će vam ponuditi posao, i to ne bilo kakav. Bit ćete pristojno plaćeni.
Zdravlje Nakon višednevnog podcjenjivanja sebe samih, vraća vam se izgubljeno samopouzdanje. Uz novu svijest o sebi, ozdraviti ćete od tegoba.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEMA STRUJE /
Kiša ruskih dronova u ukrajinskom gradu na sjeveru: Izveli drugi veliki napad u 24 sata
'SNAŠAO SAM SE S ALATOM' /
Zlatni Hrvat pobjegao od rukometa i postao majstor za namještaj: 'To je bio super potez'
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 09. 12. 2025.