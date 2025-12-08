Dnevni horoskop, Vodenjak, 08. 12. 2025.

Ljubav Tko kaže da Vodenjaci nisu nježni i romantični? Jako vam je stalo do njega ili nje. Svjesno ispravljate vlastiti karakter. Čak ste se odlučili i ubrzati.

Posao Neki vaši poslovi iz prošlosti, iznova se aktualiziraju. Konačno ćete dovršiti ono što ste davno započeli, ali velikih novaca još nema na vidiku.

Zdravlje Odustali ste od tvrdokornosti. Prihvaćate promjene. Spremni ste za osobnu evoluciju. Pokazujete sve veći interes za alternativnu medicinu.

