Dnevni horoskop, Ovan, 09. 12. 2025.
Ljubav Okruženi ste svojeglavim i sebičnim ljudima. Izabrali ste sebi loše društvo. Ne smeta vas tuđa arogancija, jer se i sami volite praviti važni.
Posao Realizirali ste jedan stari poslovni san, ali je izostao očekivani užitak. Više niste isti, promijenili ste se. Sada vas inspiriraju neke skroz druge stvari.
Zdravlje Osjetljivi su vam dišni organi, a to se posebno odnosi na vas koji imate bronhitis ili astmu. Ako pušite, prestanite s tom štetnom navikom.
