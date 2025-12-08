Dnevni horoskop, Ribe, 08. 12. 2025.

Ljubav Vaša senzualna strastvenost u punom je radnom pogonu. Potpuno su vas obuzeli novi ljubavni impulsi. Otvoreni ste za sve novo i neobično.

Posao U sekundi vam padne na pamet genijalna ideja, i više ništa nije isto kao što je bilo. Idete naprijed na kreativan način. Možete ostvariti snove.

Zdravlje Počeli ste se interesirati za kozmičke teme. Lako gubite tlo pod nogama. Ne stojite čvrsto na zemlji. Pazite da se negdje ne poskliznete.

