Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 08. 12. 2025.
Ljubav Vaša senzualna strastvenost u punom je radnom pogonu. Potpuno su vas obuzeli novi ljubavni impulsi. Otvoreni ste za sve novo i neobično.
Posao U sekundi vam padne na pamet genijalna ideja, i više ništa nije isto kao što je bilo. Idete naprijed na kreativan način. Možete ostvariti snove.
Zdravlje Počeli ste se interesirati za kozmičke teme. Lako gubite tlo pod nogama. Ne stojite čvrsto na zemlji. Pazite da se negdje ne poskliznete.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DOKAZANO USPJEŠNI /
Spas za probavu: Ovi božićni začini smanjuju nadutost i snižavaju šećer u krvi
SEKS SIMBOL 80-IH /
Zvijezda kultnog erotskog klasika '9 1/2 tjedana': Kako se mijenjala Kim Basinger
NADZIRE APN /
Država gradi 10.500 priuštivih stambenih jedinica: Evo koliko će samca koštati stan od 30 kvadrata
RTL DOSJE /
Hoće li gradnja priuštivih stanova usporiti rast cijena na tržištu? Struka upozorava na getoizaciju
TOPLIJI ZRAK /
Stižu nam stabilnije prilike: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje do kraja tjedna
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 08. 12. 2025.