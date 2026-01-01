Nestanak muškarca prijavili u 11.45 sati, a samo 25 minuta kasnije pronađeno je tijelo

Tijelo 45-godišnjeg muškarca pronađeno je u srijedu u potoku Bistrica u Prigorcu, nakon što je policiji prijavljen njegov nestanak, izvijestila je Policijska uprava varaždinska u četvrtak.

Nestanak muškarca prijavljen je oko 11.45 sati Policijskoj postaji Ivanec, a policijski službenici su postupajući po dojavi već oko 12.10 sati pronašli njegovo tijelo u koritu potoka.

Na mjesto događaja izašla je mrtvozornica koja pregledom tijela nije pronašla tragove nasilne smrti, no nije se mogla izjasniti o uzroku smrti, zbog čega je određena medicinska obdukcija. Tijelo preminulog muškarca prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Varaždin.

