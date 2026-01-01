Neprilagođena brzina odnijela pet mladih života u novogodišnjoj noći

U slijetanju osobnog automobila s kolnika u srijedu uvečer kod Čepina poginuo je 29-godišnji vozač, izvijestila je u srijedu navečer osječko-baranjska Policijska uprava.

Prema prvim informacijama, 29-godišnji vozač je izgubio nadzor nad upravljačem osobnog automobila u oštrom zavoju između Čepina i Ivanovca. Nakon toga je sletio s kolnika u odvodni kanal te na mjestu nesreće umro od zadobivenih ozljeda, navode u policiji.

U prometnoj nesreći na Silvestrovo u Glini je poginuo 27-godišnji mladić koji je sletio s kolnika i udario u stup rasvjete.

Teška nesreća dogodila se oko 21 sat u Vukovarskoj ulici u Glini gdje je 27-godišnjak upravljao automobilom sisačkih registracija te je dolaskom do zavoja, uslijed neprilagođene brzine, izgubio nadzor nad vozilom, sletio van kolnika i udario u metalni stup javne rasvjete.

Jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđene u četvrtak kad je automobil u Koprivnici sletio s ceste i udario u drvo.

Policija je na mjestu nesreće u vozilu zatekla tri osobe, od kojih je jedna smrtno stradala, dok su druge dvije ozlijeđene.

U sudaru dvaju vozila rano jutros na drniškom području poginuo je 27-godišnji mladić, dok je 33-godišnjakinja iz drugog vozila težko ozlijeđena. Svemu je „kumovala“ neprilagođena brzina.

Očevidom je utvrđeno da je 27-godišnjak uslijed prebrze vožnje prešao u suprotni trak te se sudario s vozilom koje je nailazilo iz suprotnog smjera, a kojim je upravljala 33-godišnjakinja.

​Jedna je osoba poginula, a druga je ozlijeđena i primljena u splitsku bolnicu nakon sudara u kojem su sudjelovala tri vozila na samu Novu godinu oko podne u Gizdavcu kod Muća, izvijestili su iz splitske policije.