Pogledajte što je sinoć 'zapelo' u tornju katedrale: Za dlaku izbjegnuta tragedija

Novogodišnja večer zahtijeva posebnu pripravnost hitne službe, jer je to jedna od onih večeri kada su nešto viši rizici od incidenata i nesreća.

Zagrebački vatrogasci imali su zahtjevna 24 sata: ukupno 28 intervencija, među kojima je bilo čak 15 požara. No, jedna se posebno istaknula.

Kako su objavili na Facebooku, najviše posla bilo je s gašenjem manjih požara, pa su tako gorjeli kontejneri, otpad i smeće na čak deset lokacija.. U požaru dviju ostava u podrumu s otpadom i kartonskom ambalažom jedna je osoba lakše ozlijeđena, a gorio je i kombi sa sedam stranih državljana.

Svakojake intervencije

"Posebno izdvajamo zahtjevne i dugotrajne intervencije na požaru napuštenog hotela i požaru podzemnih ostava, pri čemu je utrošeno oko 30 boca za izolacijske aparate, što ukazuje na dugotrajnost i složenost tih intervencija", poručili su vatrogasci.

Spasili su čak 12 osoba zaglavljenih u dva različita dizala te dvije osobe s obale rijeke Save.

Također su osiguravali pet događaja, otvarali vrata stanova, uklanjali prsten s prsta i zatvarali vodu. Intervenirali su i na prometnoj nesreći u Markovom Polju, no unesrećenu osobu je prije njihova dolaska zbrinula Hitna medicinska pomoć.

Zamalo velika tragedija

Osim toga, posebno su istaknuli nesvakidašnju pojavu koja bi mogla imati ozbiljne posljedice.

"Izdvajamo i vrlo zabrinjavajuću pojavu puštanja lampiona, pri čemu je jedan lampion zapeo na Zagrebačkoj katedrali, što predstavlja ozbiljnu opasnost od izbijanja požara", upozorili su.

