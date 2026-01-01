Pogledajte što je sinoć 'zapelo' u tornju katedrale: Za dlaku izbjegnuta tragedija
Zagrebački vatrogasci imali su zahtjevna 24 sata: ukupno 28 intervencija, među kojima je bilo čak 15 požara
Novogodišnja večer zahtijeva posebnu pripravnost hitne službe, jer je to jedna od onih večeri kada su nešto viši rizici od incidenata i nesreća.
Zagrebački vatrogasci imali su zahtjevna 24 sata: ukupno 28 intervencija, među kojima je bilo čak 15 požara. No, jedna se posebno istaknula.
Kako su objavili na Facebooku, najviše posla bilo je s gašenjem manjih požara, pa su tako gorjeli kontejneri, otpad i smeće na čak deset lokacija.. U požaru dviju ostava u podrumu s otpadom i kartonskom ambalažom jedna je osoba lakše ozlijeđena, a gorio je i kombi sa sedam stranih državljana.
Svakojake intervencije
"Posebno izdvajamo zahtjevne i dugotrajne intervencije na požaru napuštenog hotela i požaru podzemnih ostava, pri čemu je utrošeno oko 30 boca za izolacijske aparate, što ukazuje na dugotrajnost i složenost tih intervencija", poručili su vatrogasci.
Spasili su čak 12 osoba zaglavljenih u dva različita dizala te dvije osobe s obale rijeke Save.
Također su osiguravali pet događaja, otvarali vrata stanova, uklanjali prsten s prsta i zatvarali vodu. Intervenirali su i na prometnoj nesreći u Markovom Polju, no unesrećenu osobu je prije njihova dolaska zbrinula Hitna medicinska pomoć.
Zamalo velika tragedija
Osim toga, posebno su istaknuli nesvakidašnju pojavu koja bi mogla imati ozbiljne posljedice.
"Izdvajamo i vrlo zabrinjavajuću pojavu puštanja lampiona, pri čemu je jedan lampion zapeo na Zagrebačkoj katedrali, što predstavlja ozbiljnu opasnost od izbijanja požara", upozorili su.
POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo kakvo je stanje u centru 112: 'Tijekom večeri je porastao broj poziva...'