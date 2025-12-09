FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 09. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 09. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaša je samovolja svima vidljiva, a vi ne vidite u čemu je problem.  Pitajte partnera ili partnericu što misli o vašem diktatorskom ponašanju.  

Posao Frontalno se sukobljavate sa suradnicima. Pokušajte otkriti   konstruktivno rješenje koje će zadovoljiti sve strane uključene u sukob.    

Zdravlje Imate obiteljskih problema, a i u poslovnom okružju niste sretni i zadovoljni. Pokažite malo više razumijevanja za želje i potrebe drugih ljudi.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 09. 12. 2025.