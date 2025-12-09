Dnevni horoskop, Lav, 09. 12. 2025.

Ljubav Vaša je samovolja svima vidljiva, a vi ne vidite u čemu je problem. Pitajte partnera ili partnericu što misli o vašem diktatorskom ponašanju.

Posao Frontalno se sukobljavate sa suradnicima. Pokušajte otkriti konstruktivno rješenje koje će zadovoljiti sve strane uključene u sukob.

Zdravlje Imate obiteljskih problema, a i u poslovnom okružju niste sretni i zadovoljni. Pokažite malo više razumijevanja za želje i potrebe drugih ljudi.

