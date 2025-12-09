Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 09. 12. 2025.
Ljubav Udaljili ste se od drugih. Trenutno niste zainteresirani za nikoga. Ljudi misle da ste strašno bahati, a vi ste (samo) tjeskobni i nesigurni.
Posao Imate problema sa zbrajanjem i oduzimanjem. Slabo stojite s matematikom. Pazite kako računate, da ne biste sve pogrešno izračunali.
Zdravlje Vaša energija je splasnula. Umjesto naprezanja i iscrpljivanja, pokušajte se odmoriti i obnoviti snagu. Slobodno preskočite koji trening.
