Blizanci

Dnevni horoskop, Blizanci, 09. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 09. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Udaljili ste se od drugih. Trenutno niste zainteresirani za nikoga.  Ljudi misle da ste strašno bahati, a vi ste (samo) tjeskobni i nesigurni. 

Posao Imate problema sa zbrajanjem i oduzimanjem. Slabo stojite s matematikom. Pazite kako računate, da ne biste sve pogrešno izračunali.   

Zdravlje Vaša energija je splasnula. Umjesto naprezanja i iscrpljivanja, pokušajte se odmoriti i obnoviti snagu. Slobodno preskočite koji trening. 

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 09. 12. 2025.