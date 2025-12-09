Dnevni horoskop, Blizanci, 09. 12. 2025.

Ljubav Udaljili ste se od drugih. Trenutno niste zainteresirani za nikoga. Ljudi misle da ste strašno bahati, a vi ste (samo) tjeskobni i nesigurni.

Posao Imate problema sa zbrajanjem i oduzimanjem. Slabo stojite s matematikom. Pazite kako računate, da ne biste sve pogrešno izračunali.

Zdravlje Vaša energija je splasnula. Umjesto naprezanja i iscrpljivanja, pokušajte se odmoriti i obnoviti snagu. Slobodno preskočite koji trening.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn