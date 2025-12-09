Dnevni horoskop, Rak, 09. 12. 2025.

Ljubav Sukobljavate se s ostatkom svijeta. Trošite vrijeme i energiju na destrukciju, umjesto na ljubav. Niste svjesni kako djelujete na druge ljude.

Posao Možda brzopotezno raskinite poslovni ugovor. Ako već mjesecima niste dobili plaću, nemate što izgubiti. Sposobni ste pronaći novi posao.

Zdravlje Lako vas je isprovocirati. Bijesno planete u sekundi. Vaši pretanki živci rade prekovremeno. Trebali biste odustati od sukoba s najbližima.

