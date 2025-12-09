Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 12. 2025.
Ljubav Zaljubljeni ste, ali to još odbijate sebi priznati. Pamtite neka gorka iskustva iz prošlosti, i teško vam je spontano se prepustiti novoj ljubavi.
Posao Stvari se mijenjaju na puno bolje. Vaše se poslovanje skladno razvija. Nove financijske dobitke ostvariti ćete na potpuno neočekivani način.
Zdravlje Ne razmišljate o tome što i koliko konzumirate, sve dok vas ne zadese probavne smetnje i tegobe. Dobro bi vam došao jednodnevni post.
