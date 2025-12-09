Dnevni horoskop, Djevica, 09. 12. 2025.

Ljubav Sretni ste i zadovoljni sami sa sobom. Vaše raspoloženje je stabilno dobro. Ne dopuštate da netko ili nešto ruši i uništi vaš novi optimizam.

Posao Normalno egzistirate i s malo materijalnih sredstava. Sigurni ste da niste preskromni? U kreativnom ste razdoblju, sve vam lako ide od ruke.

Zdravlje Osjećate se sjajno, nikad bolje. Ono što vas je dugo mučilo i uznemiravalo, više vas ne dira. Postali ste sami sebi najbolji psihoterapeut.

