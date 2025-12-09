Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 09. 12. 2025.
Ljubav Svoja prava strogo štitite, a tuđa ne poštujete. Čudno razmišljate. Ne vidite potrebe vaših bližnjih. Zaslijepljeni ste operacijama vlastite pameti.
Posao Gurate se naprijed u prve poslovne redove. Važan vam je jedino vaš financijski interes. Danas će vas poslodavac opomenuti zbog neposluha.
Zdravlje Osjećate se umorno i iscrpljeno. Vaš organizam teško prati ludi ritam vaših želja. Urazumite sebe u sebi. Ne trošite energiju bespotrebno.
