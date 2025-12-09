FREEMAIL
Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Ako tražite rat, dobit ćete to što tražite. Vaša ljubavna veza sve manje je ljubavna. Rušite ono što ste dugo stvarali. Izbjegavajte destrukciju!   

Posao Razdražljivi ste i ratoborni. Neki vaši poslovni suradnici počeli su vas izbjegavati, i to u širokom luku. Niste svjesni da radite na vlastitu štetu.   

Zdravlje Vaš vatreni ego danas će eksplodirati u više navrata. Potreban vam je unutarnji mir, a mir vas baš i ne zanima. Ispit se ponavlja dok se ne položi.    

Dnevni Horoskop Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 12. 2025.