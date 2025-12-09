Dnevni horoskop, Strijelac, 09. 12. 2025.

Ljubav Ako tražite rat, dobit ćete to što tražite. Vaša ljubavna veza sve manje je ljubavna. Rušite ono što ste dugo stvarali. Izbjegavajte destrukciju!

Posao Razdražljivi ste i ratoborni. Neki vaši poslovni suradnici počeli su vas izbjegavati, i to u širokom luku. Niste svjesni da radite na vlastitu štetu.

Zdravlje Vaš vatreni ego danas će eksplodirati u više navrata. Potreban vam je unutarnji mir, a mir vas baš i ne zanima. Ispit se ponavlja dok se ne položi.

