Dnevni horoskop, Ovan, 10. 12. 2025.

Ljubav Propuštate dobre ljubavne prilike, i onda kukate nad vlastitom samotnjačkom sudbinom. Učinite prvi hrabri korak. Pobijedite neodlučnost.

Posao Postali ste jako oprezni i previše ozbiljni. Stalno vam je na pameti vaša samozaštita. Stojite na mjestu, i ne vidite nove poslovne mogućnosti.

Zdravlje Pretjerujete s pesimizmom. Teško ukidate vaše stare loše navike. Vaša pasivnost potencira imploziju, i zbog toga se unutar sebe urušavate.

