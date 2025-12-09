Dnevni horoskop, Ribe, 09. 12. 2025.

Ljubav Imate raznih ljubavnih opcija, ali ne pokazujete veliki interes za ozbiljnu vezu. Igrate se i zabavljate. Ne želite izgubiti dragocjenu slobodu.

Posao U odličnoj ste poslovnoj i financijskoj poziciji. Radite malo, a dobro ste plaćeni. Šefovi i poslodavci visoko vrednuju vaše majstorske vještine.

Zdravlje Iznova se budi vaš interes za okultne i ezoterične teme. Tražite dublji mir u sebi samima. Samospoznaja je najbolji put ka sreći i zdravlju.

