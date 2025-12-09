Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. 12. 2025.
Ljubav Slobodni Vodenjaci ugledati će zgodnu i zanimljivu ljubavnu priliku. Vi koji ste (ne)sretno zauzeti, zatrebati ćete veće količine osobne slobode.
Posao Kreativni ste, ali vam nedostaje ustrajnost, i to je vaš glavni poslovni problem. Ono što započnete raditi, to i dovršite. Budite uporni i strpljivi.
Zdravlje Situacija s vašim zdravljem postupno se stabilizira. Poboljšava se i vaša koncentracija. Smireni i dobronamjerni, dobar ste primjer drugima.
