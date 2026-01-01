Tamara iz 'Braka na prvu' o novom životu nakon showa: 'Mnogo se toga moralo urušiti'

Godina 2025. bila je prekretnica za Tamaru Razum, jedno od najupečatljivijih lica sociološkog eksperimenta ‘Brak na prvu’. Nakon turbulentnog odnosa s Filipom koji je javnost pomno pratila, Tamara je donijela niz hrabrih i nimalo lakih odluka – napustila je Hrvatsku, povukla se iz javnosti i krenula u izgradnju potpuno novog života, daleko od svega poznatog.

Osjećaj da u Hrvatskoj stoji na mjestu pratio ju je godinama. Unatoč tome što je radila čak tri posla, financijska neovisnost činila se nedostižnom. Odluka o preseljenju na Tajland, točnije u Pattayu, bila je, kako je sama istaknula u razgovoru za RTL.hr, kombinacija instinkta i dugog unutarnjeg preispitivanja. Tamo je pronašla posao u hotelu u kojem je već ranije radila, spojivši dvije svoje velike strasti – fitness trening i rad s djecom kroz animaciju.

Novi početak u Pattayi

Preseljenje je uslijedilo nakon neuspjelog poslovnog pokušaja u Hrvatskoj. Naime, Tamara je u Svetoj Nedelji pokušala pokrenuti vlastiti fitness studio za privatne treninge, no problemi sa stanom i poslovnom stabilnošću naveli su je na zaključak da taj put u domovini za nju ipak nije održiv. Tajland se pokazao kao prilika za novi početak i životni reset.

Povlačenje iz javnosti

Sudjelovanje u popularnom reality showu donijelo joj je prepoznatljivost, ali i tamnu stranu slave. Suočena s velikom količinom negativnih komentara i pritiska javnosti, Tamara je odlučila povući jasnu granicu. Zaključala je svoj Instagram profil, obrisala sve objave i jasno poručila da želi živjeti daleko od očiju javnosti, fokusirana isključivo na sebe.

Najteža odluka – rastanak od ljubimice

Jedna od najemotivnijih odluka bila je ona vezana uz njezinu četverogodišnju mješanku labradora i retrivera, Blue. Početkom ljeta objavila je da, zbog životnih okolnosti i preseljenja na drugi kraj svijeta, mora pronaći novi dom za svoju ljubimicu. Iako joj je taj potez slomio srce, naglasila je da joj je najvažnije da Blue ima sigurnu i sretnu budućnost.

Kraj odnosa s Filipom

Gledatelje je dugo zanimalo što se dogodilo između Tamare i Filipa nakon završetka eksperimenta. Iako su isprva ostali u prijateljskim odnosima, s vremenom su shvatili da je najbolje da svatko krene svojim putem. U jednom od kasnijih intervjua Tamara je iskreno priznala da između njih nikada nije postojala seksualna privlačnost, čime je stavila točku na sve nagađanja.

Pogled prema budućnosti

Unatoč novom životu na drugom kontinentu, Tamara nije zaboravila svoje korijene. Božić 2025. provela je u Hrvatskoj s obitelji, no Tajland ostaje njezina najveća motivacija.

„Prestala sam donositi novogodišnje odluke, a počela svakodnevne. Ne čekam početak ili kraj godine da napravim nešto što želim. Najvažnije mi je slušati sebe i svoju intuiciju, bez obzira na to koliko drugima to zvučalo ludo“, poručila je za RTL.hr.

Plan joj je vratiti se na Tajland i tamo nastaviti graditi život. „2025. godina bila mi je iznimno bogata i teška, ali i najvažnija za moj osobni rast. Mnogo se toga moralo urušiti kako bi se otvorio prostor za nešto bolje“, zaključila je Tamara, svjesna da su je upravo izazovi doveli do verzije sebe na koju je danas najponosnija.

