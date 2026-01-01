FREEMAIL
U BJELOVARU /

Koji 'frajer': Žena mu prigovorila zbog bacanja petardi, a on ju onda šakom udario u glavu

Foto: Borna Filic/pixsell/ilustracija

U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio identitet i pronašao počinitelj

1.1.2026.
19:15
danas.hr
Borna Filic/pixsell/ilustracija
Tijekom novogodišnje noći na području Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske zabilježena su dva odvojena slučaja narušavanja javnog reda i mira, koji nisu bili povezani s organiziranim dočecima na otvorenom.

Prvi incident dogodio se oko 00.10 sati ispred stambene zgrade u Ulici Grgura Ninskog u Bjelovaru. Prema policijskim navodima, nepoznati muškarac fizički je napao 56-godišnju ženu i udario je šakom u glavu nakon što mu je prigovorila zbog bacanja pirotehničkih sredstava.

Ozlijeđenoj ženi pružena je liječnička pomoć. Vozilom hitne medicinske pomoći prevezena je u Opću bolnicu dr. Anđelko Višić u Bjelovaru. U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio identitet i pronašao počinitelj, protiv kojeg će nakon toga biti podnesen optužni prijedlog.

 

 

Pirotehnička SredstvaPetardeBjelovarDocek Nove Godine
