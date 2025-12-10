Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 10. 12. 2025.
Ljubav Prvi nagovještaji nadolazeće ljubavi bude vaše uspavane emocije. Ako niste u dobrim odnosima sa sobom samima, to će se uskoro promijeniti.
Posao Stvarate nove vrijednosti, i to vas veseli. Stalno usavršavate to s čim se bavite. Na vas se drugi mogu ugledati, i to vam je najveća nagrada.
Zdravlje Popravili ste mišljenje o sebi, i odmah se puno bolje osjećate. Ako uspijete samopouzdanje učiniti vašom trajnom vrlinom, spašeni ste.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEOČEKIVANI JUNAK /
Barcu je spasio 'modni mačak': Uspio je nešto što nije nitko u povijesti Blaugrane
BRAVO, IVANE /
Perišić dobio 'mrvice' pa četiri minute nakon ulaska asistirao i dokazao klasu
POVIJESNA BLAMAŽA /
Kruno Jurčić s juniorima doživio težak potop na domaćem terenu
MOJA DOMOVINA /
Prvi stih otpjevao Oliver, a zatim Sanja Doležal: Ovo je najznačajnija hrvatska pjesma u posljednjih 80 godina
'EUROPA DJELUJE PRISTOJNO' /
Tonči Tadić za RTL Direkt: 'Rusija se ponaša kao mafijaški kartel, a Trump je kao Vito Corleone'
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 10. 12. 2025.