Dnevni horoskop, Bik, 10. 12. 2025.

Ljubav Što mislite to i izrecitirate. Ne razmišljate o posljedicama vaših riječi. Ne želite vježbati suzdržanost. Uvjereni ste da vam je sve dopušteno.

Posao Niste zadovoljni s vašom poslovnom situacijom, ali i dalje ne poduzimate ništa konkretno. Čekate da "viša sila" ili sudbina učini svoje.

Zdravlje Imate višak kilograma, i zbog toga se ne osjećate dobro. Nemate volje i snage za novu dijetu. Pobjednik je onaj koji se nikada ne predaje.

