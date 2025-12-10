FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 10. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 10. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Što mislite to i izrecitirate. Ne razmišljate o posljedicama vaših riječi. Ne želite vježbati suzdržanost. Uvjereni ste da vam je sve dopušteno.       

Posao Niste zadovoljni s vašom poslovnom situacijom, ali i dalje ne poduzimate ništa konkretno. Čekate da "viša sila" ili sudbina učini svoje. 

Zdravlje Imate višak kilograma, i zbog toga se ne osjećate dobro. Nemate volje i snage za novu dijetu. Pobjednik je onaj koji se nikada ne predaje.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 10. 12. 2025.