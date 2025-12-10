Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 10. 12. 2025.
Ljubav Što mislite to i izrecitirate. Ne razmišljate o posljedicama vaših riječi. Ne želite vježbati suzdržanost. Uvjereni ste da vam je sve dopušteno.
Posao Niste zadovoljni s vašom poslovnom situacijom, ali i dalje ne poduzimate ništa konkretno. Čekate da "viša sila" ili sudbina učini svoje.
Zdravlje Imate višak kilograma, i zbog toga se ne osjećate dobro. Nemate volje i snage za novu dijetu. Pobjednik je onaj koji se nikada ne predaje.
