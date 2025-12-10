Dnevni horoskop, Blizanci, 10. 12. 2025.

Ljubav Živci su vam prenapeti. Teško se suzdržavate od ispada. Vaša ljubavna veza je u velikoj krizi. Ne vidite sebe u kristalno jasnom svjetlu.

Posao Osjećate se bespomoćno, a ljudi od vas traže poslovne savjete. U mogućnosti ste uskladiti vaše osobne želje i ambicije s potrebama društva.

Zdravlje Navikli ste funkcionirati pod velikim stresom i pritiskom. Dobro bi vam došao predah od silnih obaveza. Priuštite sebi koji slobodan dan.

