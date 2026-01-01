Neymar prelomio i odlučio gdje nastavlja karijeru, ugovor je potpisan

Nakon višetjednih nagađanja o budućnosti brazilske nogometne zvijezde, saga je napokon dobila svoj epilog. Neymar Jr. dogovorio je produljenje ugovora sa svojim matičnim klubom Santosom, čime je stavio točku na spekulacije o mogućem odlasku. Novi ugovor veže ga za klub do 31. prosinca 2026. godine, a odluka je vođena jednim, najvećim motivom: nastupom na Svjetskom prvenstvu.

Spasitelj kluba nagrađen povjerenjem

Odluka Santosa da svom najskupljem i najpoznatijem igraču ponudi novi ugovor nije iznenađenje za poznavatelje prilika u brazilskom nogometu. Iako su mu karijeru posljednjih godina obilježile ozljede, Neymar je u presudnim trenucima pokazao zašto i dalje nosi status ikone. U dramatičnoj završnici sezone 2025., kada je Santos bio na rubu ispadanja iz lige, preuzeo je odgovornost. Unatoč bolovima i ozljedi meniskusa, postigao je pet golova u posljednjih sedam utakmica i praktički sam osigurao ostanak kluba u elitnom društvu.

Upravo je ta predanost, uz želju da bude blizu obitelji i prijatelja tijekom oporavka od operacije koljena, bila ključna za obje strane. Iako njegov ugovor klub košta koliko i plaće četiri ili pet prosječnih igrača, komercijalni i sportski doprinos koji donosi smatraju se nenadoknadivima.

Pogled prema Svjetskom prvenstvu 2026.

Novi ugovor, koji istječe nakon završetka Svjetskog prvenstva u ljeto 2026., jasan je pokazatelj Neymarovih ambicija. Svjestan je da mu je za povratak u reprezentaciju Brazila potreban kontinuitet igara na visokoj razini. Ostankom u poznatom okruženju Santosa osigurava si mir i idealne uvjete za potpuni oporavak i povratak u formu života.

Neymar nije zaigrao za Brazil još od teške ozljede ligamenata koljena u listopadu 2023. godine. Sada je ponovno u procesu rehabilitacije nakon operacije meniskusa, a na njegovu povratku radi poznati brazilski fizioterapeut Eduardo Santos, prozvan "Doktor Čudo".

Ancelotti postavio jasne uvjete

Izbornik Brazila Carlo Ancelotti poručio je kako vrata reprezentacije za Neymara nisu zatvorena, ali i da neće biti popusta na temelju stare slave. Talijanski strateg naglasio je kako će konačan popis putnika za Svjetsko prvenstvo sastaviti u svibnju 2026. i da će mjesto u momčadi dobiti samo najspremniji. "Ako Neymar zasluži biti tamo, ako bude spreman i bolji od nekog drugog, igrat će. Nikome ništa ne dugujem", jasan je bio Ancelotti.

Ovim potezom Neymar je odbacio mogućnost ponovnog ujedinjenja s Lionelom Messijem i Luisom Suárezom u Inter Miamiju. Njegov fokus sada je isključivo na oporavku i dokazivanju da s 33 godine još uvijek može predvoditi Brazil u lovu na toliko željenu šestu titulu svjetskog prvaka, a navijačima je čak obećao i pogodak u finalu.

