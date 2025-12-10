Dnevni horoskop, Lav, 10. 12. 2025.

Ljubav Sretni ste, jer ste zaljubljeni. Uz pomoć ljubavi sposobni ste stvarati razna kreativna čuda. Do izražaja dolaze vaši krasni umjetnički potencijali.

Posao Radite po vlastitim pravilima. Više ne bježite od stvarnosti. Žestokim i izravnim entuzijazmom uspješno ukidate vlastitu letargiju i pasivnost.

Zdravlje Posjedujete više nego dovoljno vitalnosti i borbenosti da se možete hrabro suočiti s bilo kakvim problemom koji vam se nađe na putu.

