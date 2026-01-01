Ponosni otac Marko Škugor: 'Moja Maris stigla je točno u ponoć'. Evo tko su još prve bebe u 2026.

Nova 2026. godina u hrvatskim je rodilištima započela radosno. Prve minute godine donijele su plač novorođenčadi, sreću roditelja i optimizam liječnika diljem zemlje.

Točno u ponoć u šibenskom rodilištu rođena je Maris, treće dijete u obitelji Škugor. Nakon dva sina, ponosni otac Marko Škugor novu je godinu dočekao uz pjesmu.

"Svima sretna 2026. godina. Meni je počela nevjerojatno. Točno u ponoć rodila se moja mala Maris. Toliko sam sretan i uzbuđen. Hvala Bogu dragome što je sve prošlo dobro", rekao je Škugor.

Prva beba u Varaždinskoj županiji

U Varaždinskoj županiji prva beba u novoj godini bio je dječak Vid. Dug je 51 centimetar i težak 3240 grama, a rođen je samo 30 sekundi nakon ponoći. Njegova majka Maja Sokolić Šagi istaknula je kako je riječ o prvoj bebi nakon 12 godina braka te pohvalila cijeli tim varaždinskog rodilišta.

Pročelnica Službe za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice Varaždin Ivana Risek izrazila je nadu da će mali Vid donijeti sreću rodilištu i da će godina pred njima biti uspješnija i plodnija.

'Šalili su se da ćemo biti na TV-u'

U zagrebačkom rodilištu u Petrovoj prva beba, djevojčica Lena. Rođena je u 1:20 sati, u mirnoj noći. Teška je 4300 grama i duga 53 centimetra.

"Računali smo da će se roditi oko Božića ili Nove godine. Kod kuće su se šalili da će biti na televiziji – i pogodili su", ispričala je Lenina majka Maja Sudarević.

Minutu prije Lene, u KB-u Sveti Duh rođen je dječak težak 3150 grama, čime je postao prva beba rođena u Zagrebu u 2026. godini. Liječnici ističu kako je s majkom i djetetom sve u redu te se nadaju većem broju poroda nego prošle godine.

Župan u rodilištu darovao simbol života

U splitskom rodilištu prva beba nove godine djevojčica je iz Kaštel Sućurca, rođena u 2 sata i 5 minuta. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban tom je prigodom rodilištu darovao maslinu, simbol života.

Splitsko rodilište lani bilježi rast – rođeno je ukupno 4098 djece, 13 više nego godinu ranije. Među njima je bilo 79 blizanačkih trudnoća i jedne trojke.

U Rijeci je prva beba 2026. djevojčica Nikol, rođena minutu nakon ponoći. Nakon nje, u riječkom rodilištu rođene su još tri bebe. Iz KBC-a Rijeka ističu kako su 2025. godinu završili s više od 2000 poroda, što daje nadu u pozitivnije demografske trendove.

Koliko je ukupno beba rođeno u Hrvatskoj tijekom 2025. godine, znat će se sredinom siječnja.