Dnevni horoskop, Ribe, 10. 12. 2025.

Ljubav Podložni ste prijevari unutarnjeg svijeta snova, kojeg možete preslikavati na ljude i stvari koje vidite uokolo sebe. Zanosite se iluzijama.

Posao Teško se koncentrirate na važne i prioritetne poslovne stvari. No, kada su u pitanju vaši hobiji ili osobni interesi, puni ste kreativne energije.

Zdravlje Previše ste razdražljivi i agresivni. Postali ste sami sebi najveći neprijatelj. Ne širite zlovolju, jer bi se situacija mogla još i dodatno pogoršati.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn