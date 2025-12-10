FREEMAIL
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 10. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 10. 12. 2025.
Ljubav Podložni ste prijevari unutarnjeg svijeta snova, kojeg možete preslikavati na ljude i stvari koje vidite uokolo sebe. Zanosite se iluzijama.  

Posao Teško se koncentrirate na važne i prioritetne poslovne stvari. No, kada su u pitanju vaši hobiji ili osobni interesi, puni ste kreativne energije.   

Zdravlje Previše ste razdražljivi i agresivni. Postali ste sami sebi najveći neprijatelj. Ne širite zlovolju, jer bi se situacija mogla još i dodatno pogoršati.    

Horoskop
