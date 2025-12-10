FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 10. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 10. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Nemate vremena za partnera ili partnericu, i na red dolazi njegova ili njezina pobuna. Stalno jurite za profitom, i zbog toga trpi vaš ljubavni život.     

Posao Vaše poslovne ambicije veće su od vaših trenutnih mogućnosti. Ako nastavite tvrdoglavo forsirati stvari, mogli biste izgubiti dodir sa stvarnošću.  

Zdravlje Mogući su problemi sa sluhom, ali i s kvarnim i bolnim zubima. Ovo se posebno odnosi na stariju populaciju vašeg astrološkog znaka.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 10. 12. 2025.