Dnevni horoskop, Jarac, 10. 12. 2025.

Ljubav Nemate vremena za partnera ili partnericu, i na red dolazi njegova ili njezina pobuna. Stalno jurite za profitom, i zbog toga trpi vaš ljubavni život.

Posao Vaše poslovne ambicije veće su od vaših trenutnih mogućnosti. Ako nastavite tvrdoglavo forsirati stvari, mogli biste izgubiti dodir sa stvarnošću.

Zdravlje Mogući su problemi sa sluhom, ali i s kvarnim i bolnim zubima. Ovo se posebno odnosi na stariju populaciju vašeg astrološkog znaka.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn