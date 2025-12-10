Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 12. 2025.

Ljubav Potrebna vam je konstruktivna i plodonosna komunikacija s partnerom ili s partnericom. Pojašnjavanje stvari donosi sklad u odnos.

Posao Vodite više računa o jednoj osobi koja je postala aktivna u području vaših poslovnih interesa. Vaš strah od konkurencije nije bezrazložan.

Zdravlje Po lošem običaju ignorirate simptome sve dok bol ne postane više neizdrživa. Izgledna je medicinska intervencija kod mlađih Strijelaca.

