Strijelac

Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 12. 2025.
10.12.2025.
Vladislav Miletić
Ljubav Potrebna vam je konstruktivna i plodonosna komunikacija s partnerom ili s partnericom. Pojašnjavanje stvari donosi sklad u odnos.   

Posao Vodite više računa o jednoj osobi koja je postala aktivna u području vaših poslovnih interesa. Vaš strah od konkurencije nije bezrazložan.   

Zdravlje Po lošem običaju ignorirate simptome sve dok bol ne postane više neizdrživa. Izgledna je medicinska intervencija kod mlađih Strijelaca.    

Dnevni Horoskop Strijelac
Dnevni horoskop, Strijelac, 10. 12. 2025.