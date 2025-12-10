FREEMAIL
Vaga

Dnevni horoskop, Vaga, 10. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 10. 12. 2025.
Ljubav Izbjegavate obveze i odgovornosti, i to je glavni razlog za nesporazume u vašoj ljubavnoj vezi. Potreban vam je povratak u normalu.     

Posao Niste raspoloženi za dugotrajne radne napore. Vaši poslovni suradnici pobuniti ćete se protiv vas. Nakon svega, ostati ćete bez teksta.    

Zdravlje Agresivno branite svoje stavove. Brzo izgubite živce. Ako nije sve po vašem, odmah dižete revoluciju. Nešto je pogrešno u vašoj filozofiji života.    

Dnevni Horoskop Vaga

