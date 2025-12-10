FREEMAIL
Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 12. 2025.
Ljubav Proizveli ste problematične situacije, i sada se pokušavate diplomatski stišati. Vuk dlaku mijenja, ali ćud teško. Isto vrijedi i za Škorpiona.    

Posao Uvjereni ste da ćete uspjeti realizirati vaše poslovne snove. Ne možete sve uraditi sami. Vrijeme je povoljno za pronalazak novih suradnika.     

Zdravlje Nemate vremena za odmor. U popodnevnim ili večernjim satima moguća je iznenadna vrtoglavica, kao posljedica problema s visokim tlakom.    

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
