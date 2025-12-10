Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 12. 2025.
Ljubav Proizveli ste problematične situacije, i sada se pokušavate diplomatski stišati. Vuk dlaku mijenja, ali ćud teško. Isto vrijedi i za Škorpiona.
Posao Uvjereni ste da ćete uspjeti realizirati vaše poslovne snove. Ne možete sve uraditi sami. Vrijeme je povoljno za pronalazak novih suradnika.
Zdravlje Nemate vremena za odmor. U popodnevnim ili večernjim satima moguća je iznenadna vrtoglavica, kao posljedica problema s visokim tlakom.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
NEOČEKIVANI JUNAK /
Barcu je spasio 'modni mačak': Uspio je nešto što nije nitko u povijesti Blaugrane
BRAVO, IVANE /
Perišić dobio 'mrvice' pa četiri minute nakon ulaska asistirao i dokazao klasu
POVIJESNA BLAMAŽA /
Kruno Jurčić s juniorima doživio težak potop na domaćem terenu
MOJA DOMOVINA /
Prvi stih otpjevao Oliver, a zatim Sanja Doležal: Ovo je najznačajnija hrvatska pjesma u posljednjih 80 godina
'EUROPA DJELUJE PRISTOJNO' /
Tonči Tadić za RTL Direkt: 'Rusija se ponaša kao mafijaški kartel, a Trump je kao Vito Corleone'
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 10. 12. 2025.