Vodenjak

Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 12. 2025.
Ljubav Pasivni ste. Igrate ulogu žrtve. Tražite nekoga tko bi vas prihvatio takve kakvi jeste. Ta vam je taktika više puta upalila, ali ovaj put neće.      

Posao Pomažete vlastitoj djeci u poslu ili djeca financijski pomažu vama. Ako nije riječ o djeci, pomaže vam netko drugi iz obitelji. Zajedno ste jači.  

Zdravlje Niste disciplinirani. Nedostaje vam samokontrola. Više se brinete o drugima, nego o sebi. Potrebna vam je prava mjera u svemu što radite.    

Horoskop
Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 12. 2025.