FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 11. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 11. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Izlazite iz guste emocionalne magle. Vašem samozavaravanju došao je kraj. Napokon će vam postati jasno na čemu ste točno s njim ili s njom.  

Posao Pokrenuli ste velike i važne stvari, i onda ste iz nepoznatih razloga stali. Introspekcija vam više ne pomaže. Potrebna su vam konkretna djela.  

Zdravlje Nakon više tjedana uspona, vaša energija od danas kreće put silazne putanje. Ako mirno prihvatite promjenu, sve će proći relativno bezbolno.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 11. 12. 2025.