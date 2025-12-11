Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 11. 12. 2025.
Ljubav Izlazite iz guste emocionalne magle. Vašem samozavaravanju došao je kraj. Napokon će vam postati jasno na čemu ste točno s njim ili s njom.
Posao Pokrenuli ste velike i važne stvari, i onda ste iz nepoznatih razloga stali. Introspekcija vam više ne pomaže. Potrebna su vam konkretna djela.
Zdravlje Nakon više tjedana uspona, vaša energija od danas kreće put silazne putanje. Ako mirno prihvatite promjenu, sve će proći relativno bezbolno.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'MOŽE SE OČEKIVATI SVAŠTA' /
Joca Amsterdam na slobodi. Andrija Jarak: 'Bit će puno glavobolje za Vučiće službe...'
JUBILEJ ZA POHVALITI /
Čudesni Haaland do novog rekorda: Ovakav stroj se jako rijetko rađa
POGLEDAJTE SEMAFOR /
Jakir ostvario veliku pobjedu i došao 'pred vrata raja'
JARAK KOD MOJMIRE /
'Kralju, prepolovite mu kaznu!' Kako je Zijad Turković od krvavih zločina došao do milijuna pregleda
NOVA EPIZODA 'DOSJEA' /
Crna udovica i odsječena glava: Jarak kod Mojmire otkrio detalje o najjezivijem balkanskom slučaju
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 11. 12. 2025.