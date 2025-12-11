Dnevni horoskop, Bik, 11. 12. 2025.

Ljubav Izlazite iz guste emocionalne magle. Vašem samozavaravanju došao je kraj. Napokon će vam postati jasno na čemu ste točno s njim ili s njom.

Posao Pokrenuli ste velike i važne stvari, i onda ste iz nepoznatih razloga stali. Introspekcija vam više ne pomaže. Potrebna su vam konkretna djela.

Zdravlje Nakon više tjedana uspona, vaša energija od danas kreće put silazne putanje. Ako mirno prihvatite promjenu, sve će proći relativno bezbolno.

