Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 11. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ovan, 11. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Uporno potencirate incidentne situacije, i onda se čudite što vam drugi ljudi okreću leđa. Stišajte razdražljivost za vaše vlastito dobro.  

Posao Imate problema s voljom, snagom i energijom. Nepromišljeno ulazite u nove poslovne projekte, i brzo od svega odustajete. Stanite na loptu.  

Zdravlje Djelujete poput eksplozivne naprave. U ratu ste sa sobom samima, ali i s drugim ljudima. Vaše unutarnje nezadovoljstvo danas će kulminirati.      

Dnevni Horoskop Ovan

Horoskop
Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 11. 12. 2025.