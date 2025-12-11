Dnevni horoskop, Ovan, 11. 12. 2025.

Ljubav Uporno potencirate incidentne situacije, i onda se čudite što vam drugi ljudi okreću leđa. Stišajte razdražljivost za vaše vlastito dobro.

Posao Imate problema s voljom, snagom i energijom. Nepromišljeno ulazite u nove poslovne projekte, i brzo od svega odustajete. Stanite na loptu.

Zdravlje Djelujete poput eksplozivne naprave. U ratu ste sa sobom samima, ali i s drugim ljudima. Vaše unutarnje nezadovoljstvo danas će kulminirati.

