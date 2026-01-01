Sunčano, ali minusi i dalje stežu: Ipak, kotrlja nam se obrat vremena - evo kad!

Suho i hladno pa i vrlo hladno vrijeme imamo već nekoliko dana - u srijedu je bilo i -10, u gorskoj Hrvatskoj i -14 Celzijevih stupnjeva, ali s približavanjem nove ciklone sa juga Italije, idu topliji, ali i oblačniji i kišovitiji dani!

Početak nove godine bit će opet sunčan, osobito na Jadranu. Jutarnja temperatura ipak u blagom porastu, ali još uvijek hladno - od -8 u gorskoj Hrvatskoj do -3 ili -4 u ostatku unutrašnjosti. Na Jadranu, osobito sjevernom dijelu, niski oblaci i česta magla uz jugo i temperaturu od 1 do najviše 4 stupnja.

Poslijepodne nešto više oblaka, ali u središnjem dijelu ostat će djelomice sunčano. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak koji će prema večeri u gorju biti i jak i bit će osjetno toplije, uglavnom oko 7 Celzijevih stupnjeva.

Prognoza za kopno

Oblačnije i na istoku zemlje. I ovdje kasnije poslijepodne i navečer u gorju zapadne Slavonije umjeren do jak jugozapadnjak, a najviša temperatura od 5 do 7 stupnjeva.

Na južnom Jadranu i sutra pretežno sunčan dan uz umjereno jugo i južni vjetar. Najviša temperatura bit će oko 9 Celzijevih stupnjeva.

Na sjevernom dijelu oblačnije, često uz sumaglicu, a navečer i kišu. Kiša će padati i na većini srednjeg Jadrana dok će u gorju to biti pretežno susnježica. Zbog zatopljenja, snijeg je moguć uglavnom u višem gorju.

U nedjelju obrat

Možemo reći da je nedjelja neka prekretnica do koje će biti toplije uz kišu i susnježicu, a od nedjelje zahladnjenje i snijeg koji će stvarati i tanji snježni pokrivač, a u gorju i obilniji snijeg. Od nedjelje hladnije, osobito jutarnja temperatura koja će ići dosta ispod nule, a sredinom idućeg tjedna bit će i nove susnježice, možda i snijega!

Što se Jadrana tiče također do nedjelje toplije uz čestu kišu, za vikend i obilnije pljuskove uz grmljavinu. Puhat će jako jugo i jugozapadnjak, a od nedjelje zahladnjenje uz jaku buru. Bura će još pojačati u utorak kad će dosezati olujne udare!