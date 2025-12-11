FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 11. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 11. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaše ljubavne poteze lako je predvidjeti, jer djelujete direktno i ne strahujete od poraza. Stalno želite nova uzbuđenja, i to je problematično.   

Posao Počela je vaša nova jurnjava za profitom. Ideje vam dolaze same od sebe. Samostalno se probijate na nova tržišta, jer ne želite dijeliti zaradu.   

Zdravlje Osjetljivi ste na klimatske promjene, iako volite izigravati heroja. Priroda radi svoje, a na vama je da se s njom što bezbolnije usuglasite.       

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 11. 12. 2025.