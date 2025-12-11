Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 11. 12. 2025.
Ljubav Vaše ljubavne poteze lako je predvidjeti, jer djelujete direktno i ne strahujete od poraza. Stalno želite nova uzbuđenja, i to je problematično.
Posao Počela je vaša nova jurnjava za profitom. Ideje vam dolaze same od sebe. Samostalno se probijate na nova tržišta, jer ne želite dijeliti zaradu.
Zdravlje Osjetljivi ste na klimatske promjene, iako volite izigravati heroja. Priroda radi svoje, a na vama je da se s njom što bezbolnije usuglasite.
