Dnevni horoskop, Rak, 11. 12. 2025.
Ljubav Pitate se gdje je kraj vašim nevoljama. Morate proći kroz teško razdoblje da biste otkrili istinu o sebi i postali kvalitetniji. Teškoće vas jačaju.
Posao Ne očekujte ništa od nikoga. U suprotnom, opet ćete ostati razočarani. Situacija je takva da samo vlastitim naporima možete ići naprijed.
Zdravlje Promjene loših navika postaju nužnost u vašem životu. Uz pomoć sretnog utjecaja tranzitnog Jupitera, imate priliku stvoriti vaš novi identitet.
