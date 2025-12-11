FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 11. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Rak, 11. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Pitate se gdje je kraj vašim nevoljama. Morate proći kroz teško razdoblje da biste otkrili istinu o sebi i postali kvalitetniji. Teškoće vas jačaju.   

Posao Ne očekujte ništa od nikoga. U suprotnom, opet ćete ostati razočarani. Situacija je takva da samo vlastitim naporima možete ići naprijed.   

Zdravlje Promjene loših navika postaju nužnost u vašem životu. Uz pomoć sretnog utjecaja tranzitnog Jupitera, imate priliku stvoriti vaš novi identitet.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Rak

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 11. 12. 2025.