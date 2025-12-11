Dnevni horoskop, Rak, 11. 12. 2025.

Ljubav Pitate se gdje je kraj vašim nevoljama. Morate proći kroz teško razdoblje da biste otkrili istinu o sebi i postali kvalitetniji. Teškoće vas jačaju.

Posao Ne očekujte ništa od nikoga. U suprotnom, opet ćete ostati razočarani. Situacija je takva da samo vlastitim naporima možete ići naprijed.

Zdravlje Promjene loših navika postaju nužnost u vašem životu. Uz pomoć sretnog utjecaja tranzitnog Jupitera, imate priliku stvoriti vaš novi identitet.

