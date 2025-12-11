Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 11. 12. 2025.
Ljubav Slobodni Blizanci uživaju u slobodi. Živite bez velikih obveza i odgovornosti, i uvjereni ste da je to ono što želite. Ukratko, sami ste sebi dovoljni.
Posao Imate velike poslovne planove, ali i vrlo male mogućnosti da ih realizirate. Vaša je megalomanija opet uzela maha. Smanjite doživljaj.
Zdravlje Možda se danas zamislite nad vlastitom sudbinom. Dubinska introspekcija pomoći će vam da konačno otkrijete gdje i u čemu griješite.
