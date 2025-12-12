Dnevni horoskop, Rak, 12. 12. 2025.

Ljubav Imate velike ljubavne snove i ideale. Emocionalna očaranost vodi vas u brojne opasnosti. Uključite zdrav razum. Ne vjerujte u sve što čujete.

Posao Razmišljate o riskantnim poslovnim potezima. Pridržavajte se provjerenih (dugogodišnjih) načela i prioriteta. Čuvajte i pazite to što imate.

Zdravlje Emocionalno ste nestabilni. Događaju vam se ljubavni usponi i padovi. Budite ustrajni u samodisciplini, i dovesti ćete vlastiti život u red.

