Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. 12. 2025.

Ljubav Pokušavate dovesti vlastiti ljubavni život u novi red. Ono što se nedavno neslavno raspalo, pokušavate iznova spojiti, ali baš vam i ne ide.

Posao Imate osjećaj da vas prati loša sreća. Svakome se dogode nezgode i promjene na gore. Vi ste jedini vladar vlastite sudbine. I one poslovne.

Zdravlje U teškim trenucima nemate se na koga osloniti, i ta vas činjenica uznemirava i boli. Spiritualna traganja pomoći će vam da vratite mir u sebe.

