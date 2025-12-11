Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. 12. 2025.
Ljubav Pokušavate dovesti vlastiti ljubavni život u novi red. Ono što se nedavno neslavno raspalo, pokušavate iznova spojiti, ali baš vam i ne ide.
Posao Imate osjećaj da vas prati loša sreća. Svakome se dogode nezgode i promjene na gore. Vi ste jedini vladar vlastite sudbine. I one poslovne.
Zdravlje U teškim trenucima nemate se na koga osloniti, i ta vas činjenica uznemirava i boli. Spiritualna traganja pomoći će vam da vratite mir u sebe.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
OGLASILA SE POLICIJA /
Drama u Savi kraj Slavonskog Broda, u rijeku upali migranti: 'U bolnici 11 osoba, ima i mrtvih'
'EKONOMSKA JALTA' /
Procurio Trumpov plan za 'deal' s Rusima? Europi bi vratio plin, a evo u što bi ulagao na Arktiku
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. 12. 2025.