Dnevni horoskop, Strijelac, 11. 12. 2025.

Ljubav Tražite nekog sebi sličnog, i vaša potraga se nastavlja. Imate vrlo čudne i ekscentrične kriterije odabira. Zauzeti Strijelci žive mirno i bezbrižno.

Posao Strogo ste koncentrirani na izvršavanje vaših radnih obveza, jer ne želite da vam se dogode bilo kakvi prigovori od strane šefa ili poslodavca.

Zdravlje Osjećate se odlično, ali sve oko vas je puno negative, i više ne znate što da mislite i kako da se ponašate. Širite svjetlo, to je ono daleko najvažnije.

