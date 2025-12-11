FREEMAIL
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 11. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 11. 12. 2025.
Foto:

Ljubav Vaše samopouzdanje raste i definitivno izlazite iz emocionalne krize. Jedna nemoguća ljubavna opcija iznenada će postati moguća i izgledna.  

Posao Angažirani ste u društvenom smislu i kontekstu. Dajete važan doprinos dobrobiti šire zajednice. Zasluženo ste postali ugledni i utjecajni.  

Zdravlje Osjećate u sebi novu energiju. Razmišljate pozitivno, i odmah se sve promijenilo na bolje. Uspješno ste riješili stare zdravstvene smetnje.   

