OVO JE ZANIMLJIVO

Neočekivana bomba: Hajduk svoje ljetno pojačanje šalje na posudbu u zadnju momčad lige

Neočekivana bomba: Hajduk svoje ljetno pojačanje šalje na posudbu u zadnju momčad lige
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Dogovor je, navodno, blizu

2.1.2026.
14:46
Sportski.net
Ivana Ivanovic/pixsell
SHNL je na pauzi što znači da su sve oči uprte u zimske transfere, a jedan vrlo neočekivani bi se mogao dogoditi na relaciji Split-Osijek.

Naime, Hajdukov Fran Karačić bi mogao proljetni dio sezone provesti na posudbi u Osijeku, doznaje Germanijak. Karačić je ljetos pojačao Hajduk, a Splićani su Lokomotivi platili 200 tisuća eura za hrvatsko-australskog beka. Karačić je skupio i solidnu minutažu u ukupno 17 utakmica u svim natjecanjima.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr. 

Ipak, Luka Hodak dobivao je više prilike i čini se da Garcia preferira njega umjesto Karačića, a kako Fran ne želi sjediti na klupi, nameće se opcija posudbe. Germanijak tvrdi da je dogovor vrlo blizu.


