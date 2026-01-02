Neočekivana bomba: Hajduk svoje ljetno pojačanje šalje na posudbu u zadnju momčad lige

SHNL je na pauzi što znači da su sve oči uprte u zimske transfere, a jedan vrlo neočekivani bi se mogao dogoditi na relaciji Split-Osijek.

Naime, Hajdukov Fran Karačić bi mogao proljetni dio sezone provesti na posudbi u Osijeku, doznaje Germanijak. Karačić je ljetos pojačao Hajduk, a Splićani su Lokomotivi platili 200 tisuća eura za hrvatsko-australskog beka. Karačić je skupio i solidnu minutažu u ukupno 17 utakmica u svim natjecanjima.

Ipak, Luka Hodak dobivao je više prilike i čini se da Garcia preferira njega umjesto Karačića, a kako Fran ne želi sjediti na klupi, nameće se opcija posudbe. Germanijak tvrdi da je dogovor vrlo blizu.

