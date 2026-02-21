'Car meet' u Zagrebu na meti policije: Objavljeno u kakvom su stanju zatekli nabrijane aute

Zagrebačka policija je u suradnji sa stanicom za tehnički pregled u noći na subotu provela nadzor tehničke ispravnosti vozila s posebnim naglaskom na automobil koje koriste mladi vozači takozvanih "car meetova".

Policija je nadzirana istočni dio Zagreba, a kroz njihov nadzor prošao je 21 automobil i četiri teretna vozila.

Tijekom akcije utvrdili su 35 prekršaja iz Zakona o sigurnosti na cestama.

Utvrđeni prekršaji

Među njima, 18 prekršaja odnosilo se na tehničke neispravnosti vozila, osam prekršaja nepropisnog kretanja kolnikom, pet prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i četiri prekršaja vožnje tijekom kojih vozači nisu imali vozačku dozvolu kod sebe.

Zaposlenici stanice za tehnički pregled su tijekom kontrole utvrdili četiri tehničke neispravnosti. Od toga su tri vozila imala opasan nedostatak, a jedno vozilo manji nedostatak.

Iz policije su najavili da će i dalje na području cijelog grada nastaviti s nadzorom mjesta okupljanja i sve lokacije pogodne za ovakve susrete ljubitelja vozila i vozača.

"Cilj aktivnosti je preventivno i represivno djelovati na poštivanje prometnih propisa te podizanje prometne kulture zbog sigurnosti svih sudionika, uz poštivanje javnog reda i mira s obzirom na to da nerijetko buka na takvim okupljanjima remeti kvalitetu života građana", zaključuju iz policije.

