Autocesta zatvorena za dio vozila, udari bure i do 150 km/h: Popaljeni žuti meteoalarmi

Zimski su uvjeti na pojedinim cestama u Lici, a zbog jakog vjetra za određene skupine vozila ograničenja su na pojedinim cestama u priobalju i Lici, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, na put ne kreću bez propisne zimske opreme i održavaju sigurnosni razmak između vozila.

U tijeku je zimsko održavanje, a na pojedinim cestama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije.

Na A1 Zagreb-Ploče, zbog vjetra dionica Sveti Rok-Maslenica (Rovanjska) otvorena je samo za osobna vozila. Obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Zatona Obrovačkog i Gračaca).

Na dionici Jadranske magistrale Karlobag-Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Za sve skupine vozila otvoreni su: državna cesta DC1 Macelj-Karlovac-Knin-Split, stara cesta kroz Gorski kotar-DC3, Paški most, Krčki most i Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku.

Žuto upozorenje zbog jakog vjetra

U prekidu su trajektna linija ﻿Ploče-Trpanj zbog tehničkog kvara te ﻿﻿katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka﻿, Pula-Zadar-Pula i Jelsa-Bol-Split.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je u subotu žuti meteoalarm za nekoliko regija. Mjestimice olujni udari bure mogući su u Riječkoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji, kao i na Zapadnoj obali Istre, Kvarneru, Sjevernoj, Srednjoj i Južnoj Dalmaciji.

Za Velebitski kanal upaljeno je narančasto upozorenje zbog jake i olujne udare gdje se očekuju udari i do 150 kilometara na sat.

Pod žutim upozorenjem su još Zagrebačka i Gospićka regija zbog mjestimice poledica.

Na Jadranu je djelomice sunčano, a u unutrašnjosti pretežno oblačno, uglavnom na istoku mjestimice slabe oborine. DHMZ predviđa ujutro susnježicu i snijeg, a navečer većinom kišu, potkraj dana sa zapada smanjenje naoblake. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena bura s jakim, uglavnom prijepodne na sjevernom dijelu i olujnim udarima, poslijepodne okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od tri do osam Celzijevih stupnjeva, na Jadranu između 10 i 15 stupnjeva.

