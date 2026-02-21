FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOKS BEZ RUKAVICA /

Martinjak danas brani titulu protiv 'dobrog prijatelja': Evo kada i gdje gledati susret

Martinjak danas brani titulu protiv 'dobrog prijatelja': Evo kada i gdje gledati susret
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ovaj povijesni dvoboj imati ćete priliku gledati uživo putem platforme VOYO od 18:00, dok će tekstualni prijenos biti na portalu Net.hr.

21.2.2026.
13:00
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Marko Martinjak, najdominantniji borac današnjice i višestruki prvak u boksu bez rukavica, odbrojava sate do borbe s "dobrim prijateljem" Ikeom Villanuevom.

Martinjak je aktualni BKB Bridgerweight prvak s omjerom 13-2, dok Amerikanac i bivši UFC borac ima omjer 5-2. Ovaj napeti okršaj obećava spektakularnu borbu koja će držati publiku na rubu sjedala, s obzirom na nevjerojatnu snagu i tehniku koju obje strane donose. BKB 51 predstavlja borbu koja će ostati zapamćena u povijesti Bare Knuckle Boxinga.

Što Martinjak ima za reći uoči dvoboja pročitajte ovdje.

Ovaj povijesni dvoboj moći ćete gledati uživo putem platforme VOYO od 18:00, dok će tekstualni prijenos biti na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvat koji protivnike rješava jednim udarcem opet ulazi u ring: Nemojte ovo propustiti

Marko MartinjakBkbBoks Bez RukavicaBare Knuckle
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx