Martinjak danas brani titulu protiv 'dobrog prijatelja': Evo kada i gdje gledati susret

Marko Martinjak, najdominantniji borac današnjice i višestruki prvak u boksu bez rukavica, odbrojava sate do borbe s "dobrim prijateljem" Ikeom Villanuevom.

Martinjak je aktualni BKB Bridgerweight prvak s omjerom 13-2, dok Amerikanac i bivši UFC borac ima omjer 5-2. Ovaj napeti okršaj obećava spektakularnu borbu koja će držati publiku na rubu sjedala, s obzirom na nevjerojatnu snagu i tehniku koju obje strane donose. BKB 51 predstavlja borbu koja će ostati zapamćena u povijesti Bare Knuckle Boxinga.

Što Martinjak ima za reći uoči dvoboja pročitajte ovdje.

Ovaj povijesni dvoboj moći ćete gledati uživo putem platforme VOYO od 18:00, dok će tekstualni prijenos biti na portalu Net.hr.

