Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 11. 12. 2025.
Ljubav Previše ste ratoborni. Teško je izdržati vaše verbalne napade. Postali ste sami sebi dovoljni. Uživate u osobnoj moći. Situacija je daleko od idilične.
Posao Niste zadovoljni vlastitim poslom. Ne vidite put do promjene. Nećete se lako predati. Za koji dan ćete hrabro krenuti put osobne transformacije.
Zdravlje Optužujete sebe za pogreške iz prošlosti, i situacija postaje više neizdrživa. Dodatne probleme stvara vam vaša nagla i hirovita narav.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
OGLASILA SE POLICIJA /
Drama u Savi kraj Slavonskog Broda, u rijeku upali migranti: 'U bolnici 11 osoba, ima i mrtvih'
'EKONOMSKA JALTA' /
Procurio Trumpov plan za 'deal' s Rusima? Europi bi vratio plin, a evo u što bi ulagao na Arktiku
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 11. 12. 2025.