Dnevni horoskop, Jarac, 11. 12. 2025.

Ljubav Previše ste ratoborni. Teško je izdržati vaše verbalne napade. Postali ste sami sebi dovoljni. Uživate u osobnoj moći. Situacija je daleko od idilične.

Posao Niste zadovoljni vlastitim poslom. Ne vidite put do promjene. Nećete se lako predati. Za koji dan ćete hrabro krenuti put osobne transformacije.

Zdravlje Optužujete sebe za pogreške iz prošlosti, i situacija postaje više neizdrživa. Dodatne probleme stvara vam vaša nagla i hirovita narav.

