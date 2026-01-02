Užas na Novu godinu, raketa teško ozlijedila maloljetnika: Završio u bolnici u Zagrebu

Maloljetnik je na Novu godinu zadobio teške ozljede prstiju dok je u mjestu Slavetić kod Jastrebarskog palio raketu.

Zagrebačka policija izvijestila je da se drama odvila oko 16 sati u dvorištu kuće.

Završio u bolnici

Navode da je ozlijeđeni maloljetnik završio u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje su mu liječnici pružili pomoć, a potom ga i zadržali na liječenju.

Na mjestu događaja policija je obavila očevid, a u tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi sve okolnosti.

