Užas na Novu godinu, raketa teško ozlijedila maloljetnika: Završio u bolnici u Zagrebu

'KRENULA JE PANIKA' /
Maša je zbog petardi pretrčala četiri kilometra, spas je pronašla u hotelu: 'Sve se odigralo u par sekundi'
Policija je obavila očevid i započela kriminalističko istraživanje
Maloljetnik je na Novu godinu zadobio teške ozljede prstiju dok je u mjestu Slavetić kod Jastrebarskog palio raketu.
Zagrebačka policija izvijestila je da se drama odvila oko 16 sati u dvorištu kuće.
Navode da je ozlijeđeni maloljetnik završio u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje su mu liječnici pružili pomoć, a potom ga i zadržali na liječenju.
Na mjestu događaja policija je obavila očevid, a u tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi sve okolnosti.
POGLEDAJTE VIDEO: Opet mega detonacija u Zagrebu: 'Nadajmo se da nije neko natjecanje čiji je veći...'