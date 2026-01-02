FREEMAIL
POLICIJA IZAŠLA NA TEREN /

Užas na Novu godinu, raketa teško ozlijedila maloljetnika: Završio u bolnici u Zagrebu

Foto: Emica Elvedji/pixsell/ilustracija

Policija je obavila očevid i započela kriminalističko istraživanje

2.1.2026.
9:12
Erik Sečić
Maloljetnik je na Novu godinu zadobio teške ozljede prstiju dok je u mjestu Slavetić kod Jastrebarskog palio raketu

Zagrebačka policija izvijestila je da se drama odvila oko 16 sati u dvorištu kuće.

Završio u bolnici 

Navode da je ozlijeđeni maloljetnik završio u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje su mu liječnici pružili pomoć, a potom ga i zadržali na liječenju. 

Na mjestu događaja policija je obavila očevid, a u tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi sve okolnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Opet mega detonacija u Zagrebu: 'Nadajmo se da nije neko natjecanje čiji je veći...'

JastrebarskoPetardeNova GodinaMaloljetnik
