Od Ante Vukasa do osunčanog Alana Blaževića: Glumac u potpuno drukčijem izdanju
Glumac Alan Blažević oduševio je pratitelje iskrenom i duhovitom novogodišnjom čestitkom
Dok se većina pripremala za doček Nove godine na zimskim temperaturama, glumac Alan Blažević (39), kojeg publika pamti po ulozi Ante Vukasa u seriji Divlje pčele, odlučio je svojim pratiteljima poslati novogodišnju čestitku – i to s puno sunca i dobre energije.
S Azurne obale, uz glazbenu podlogu pjesme TBF-a „Alles Gut“ i stihove „Ništa mi neće ovi dan pokvarit“, Blažević je na Instagramu uputio iskrene želje, ali i nekoliko vrlo konkretnih savjeta za siguran ulazak u novu godinu.
Iskrene želje i malo humora
Njegova poruka bila je jednostavna i topla: želi svima godinu ispunjenu srećom, ljubavlju i dobrim zdravljem. „Nadam se da će vam nova godina biti sretna i ispunjena te da je dočekate svi u komadu“, poručio je, naglasivši važnost opreza tijekom slavlja.
„Pamet u glavu“
Osim lijepih želja, Blažević je podsjetio, neposredno prije najluđe noći u godini, podsjetio i na odgovorno ponašanje u novogodišnjoj noći. Posebno je istaknuo da danas postoji niz opcija za siguran prijevoz.
„U gradovima imate taksi, Uber i Bolt, i stvarno nema razloga riskirati“, rekao je, a potom sve nasmijao praktičnim savjetom: „Uvijek se u ovo doba godine nađe netko tko je na antibioticima – neka ta osoba bude ‘rezervni vozač’.“
Nova godina uz 13 stupnjeva i more
Na kraju je otkrio da je Novu godinu dočekao na Azurnoj obali, gdje uživa na ugodnih 13 stupnjeva, dok je, kako je čuo, u Dalmaciji znatno hladnije.
„Preživite, budite zdravi i sretni i sve najbolje svima“, zaključio je glumac, spojivši blagdanski duh, humor i poruku koja se lako pamti – pametan doček je najbolji doček.
