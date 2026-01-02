FREEMAIL
Od Ante Vukasa do osunčanog Alana Blaževića: Glumac u potpuno drukčijem izdanju

Foto: Rtl

Glumac Alan Blažević oduševio je pratitelje iskrenom i duhovitom novogodišnjom čestitkom

2.1.2026.
9:12
Hot.hr
Rtl
Dok se većina pripremala za doček Nove godine na zimskim temperaturama, glumac Alan Blažević (39), kojeg publika pamti po ulozi Ante Vukasa u seriji Divlje pčele, odlučio je svojim pratiteljima poslati novogodišnju čestitku – i to s puno sunca i dobre energije.

S Azurne obale, uz glazbenu podlogu pjesme TBF-a „Alles Gut“ i stihove „Ništa mi neće ovi dan pokvarit“, Blažević je na Instagramu uputio iskrene želje, ali i nekoliko vrlo konkretnih savjeta za siguran ulazak u novu godinu.

Foto: @alainblazevic Instagram

Iskrene želje i malo humora

Njegova poruka bila je jednostavna i topla: želi svima godinu ispunjenu srećom, ljubavlju i dobrim zdravljem. „Nadam se da će vam nova godina biti sretna i ispunjena te da je dočekate svi u komadu“, poručio je, naglasivši važnost opreza tijekom slavlja.

„Pamet u glavu“

Osim lijepih želja, Blažević je podsjetio, neposredno prije najluđe noći u godini, podsjetio i na odgovorno ponašanje u novogodišnjoj noći. Posebno je istaknuo da danas postoji niz opcija za siguran prijevoz.

„U gradovima imate taksi, Uber i Bolt, i stvarno nema razloga riskirati“, rekao je, a potom sve nasmijao praktičnim savjetom: „Uvijek se u ovo doba godine nađe netko tko je na antibioticima – neka ta osoba bude ‘rezervni vozač’.“

Nova godina uz 13 stupnjeva i more

Na kraju je otkrio da je Novu godinu dočekao na Azurnoj obali, gdje uživa na ugodnih 13 stupnjeva, dok je, kako je čuo, u Dalmaciji znatno hladnije.

„Preživite, budite zdravi i sretni i sve najbolje svima“, zaključio je glumac, spojivši blagdanski duh, humor i poruku koja se lako pamti – pametan doček je najbolji doček.

Divlje Pčele
