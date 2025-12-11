FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 11. 12. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 11. 12. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaš ljubavni život je u zastoju. Čini vam se da se sve između vas i njega ili nje urušava. Riječ je o prolaznom prividu i vašoj dezorijentaciji.   

Posao I dalje sanjate veliki financijski dobitak koji bi preusmjerio vaš cjelokupni život na novi kolosijek. Snovi su snovi. Nije zabranjeno sanjati.  

Zdravlje Venera i Mars nisu vam skloni, i mnogi vaši problemi izviru iz te kozmičke činjenice. Da biste krenuli dalje, morate malo više zavoljeti sebe.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 11. 12. 2025.