Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 11. 12. 2025.
Ljubav Vaš ljubavni život je u zastoju. Čini vam se da se sve između vas i njega ili nje urušava. Riječ je o prolaznom prividu i vašoj dezorijentaciji.
Posao I dalje sanjate veliki financijski dobitak koji bi preusmjerio vaš cjelokupni život na novi kolosijek. Snovi su snovi. Nije zabranjeno sanjati.
Zdravlje Venera i Mars nisu vam skloni, i mnogi vaši problemi izviru iz te kozmičke činjenice. Da biste krenuli dalje, morate malo više zavoljeti sebe.
