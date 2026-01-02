U prometnoj nesreći kod Drniša preminuo omiljeni vatrogasac: 'Zbogom, kapetane...'

U prometnoj nesreći koja se jučer dogodila na državnoj cesti D33, na dionici između Pakova sela i Žitnića, poginuo je Ivan Zvonimir Šuljak, 27-godišnji zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drniš.

Prema rezultatima policijskog očevida, do nesreće je došlo jučer oko 4 sata ujutro kada je Šuljak automobilom šibenskih registarskih oznaka, zbog brzine neprilagođene uvjetima na cesti, prešao u suprotnu prometnu traku.

Pritom je došlo do frontalnog sudara s osobnim vozilom, također šibenskih oznaka, kojim je iz suprotnog smjera upravljala 33-godišnjakinja. Od siline udara i zadobivenih ozljeda, Šuljak je preminuo na mjestu događaja. Hitna pomoć prevezla je 33-godišnju vozačicu u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržana na bolničkom liječenju.

Oprostili se vatrogasci: 'Pazi sad na nas...'

"Ovim nenadoknadivim gubitkom Grad Drniš izgubio je iznimno predanog vatrogasca, zapovjednika i čovjeka koji je svojim znanjem, odgovornošću i nesebičnim zalaganjem dao velik doprinos sigurnosti naših sugrađana i razvoju vatrogastva u Drnišu. Njegova prerana smrt duboko je potresla cijelu zajednicu. U ime Grada Drniša i u svoje osobno ime, izražavam iskrenu i duboku sućut obitelji, prijateljima, kolegama vatrogascima te svim članovima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Drniš. Počivao u miru Božjem", poručio je gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.

Od poginulog vatrogasnog zapovjednika oprostili su se i njegovi kolege vatrogasci.

"Zbogom, kapetane. Posljednju odjavu si obavio jutros, ostavio nas u šoku i nevjerici, znamo da oni bolji budu prije pozvani, ali još te tražimo po domu i uredu, malo smo i sebični, htjeli bismo da si još s nama... Easy, pazi sad na nas s nekog boljeg mjesta", poručili su iz DVD-a Drniš.